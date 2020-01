Lotus ha rivelato una nuova versione della Evora chiamata GT410, che dice offrirà “un eccezionale rapporto qualità-prezzo”.

Se pensate che il nome GT410 vi sia familiare, questo è dovuto alla GT410 Sport, che è già in vendita. La nuova GT410, invece, è un modello più economico ma meglio equipaggiato, progettato per essere più di un’auto “quotidiana“.

La parola “più economica”, però, è usata in modo oculato, perché tutto è relativo nel mondo delle auto sportive ad alte prestazioni. Con 82.900 sterline nel Regno Unito (99.900 euro), la GT410 non è certo una Renault Clio, ma costa 3.000 sterline (11.000 euro) in meno della GT410 Sport.

Tuttavia, la GT410 trasforma molti degli aggeggi venduti come optional sul modello Sport in apparecchi standard. Questo significa che si ottengono sedili Sparco e aria condizionata, oltre a una telecamera per la retromarcia. C’è anche un sistema di infotainment con navigazione satellitare e il software di connettività per smartphone Apple CarPlay, oltre a una radio DAB.

E nella sua ricerca di migliorare le credenziali delle auto da strada della linea Evora, la GT410 è dotata di insonorizzazione supplementare per ridurre il rumore della strada e di braccioli nelle portiere. C’è anche una selezione di cestini per renderla più pratica, mentre il lunotto posteriore è stato ingrandito per migliorare la visibilità.

Sotto la scocca, Lotus ha modificato le impostazioni degli ammortizzatori per creare una guida “più compiacente” sui dossi e sulle gobbe che si trovano sulle strade normali. E i cerchi in lega, che misurano 19 pollici all’anteriore e 20 pollici al posteriore, sono abbinati a pneumatici Michelin Pilot Sport 4S per tutte le stagioni per una migliore usabilità durante tutto l’anno.

Tutto questo si aggiunge alle caratteristiche già presenti nella gamma Evora. Le pinze dei freni AP Racing rosse e i cerchi in lega fusa con razze a V argento o nero lucido facevano già parte della dotazione, così come il cruise control, i sedili riscaldati e i sensori di parcheggio posteriori.

Prima di fare il grande passo con il modello GT410, però, i clienti potrebbero voler sapere che Lotus ha anche potenziato la GT410 Sport con alcuni dei più comodi aggiornamenti della vettura. Mantiene le impostazioni dello smorzatore Sport, ma ora beneficia dei sedili Sparco, dell’aria condizionata e del sistema di navigazione satellitare.

Entrambe le vetture sono dotate di un motore V6 da 3,5 litri sovralimentato, completo di 410 CV e 400 Nm. Il cambio manuale a sei marce nella GT410, è sufficiente per passare da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi e arrivare a una velocità massima di 300 km/h, anche se il modello Sport più leggero è leggermente più veloce (da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi). Entrambe le auto hanno anche l’opzione del cambio automatico a sei velocità, ma questo attenua la velocità massima di 19 km/h.

La Evora GT410 è disponibile su ordinazione.