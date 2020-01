Quali sono i modelli di auto più venduti al mondo? Poche sorprese nella top-10, in vetta resta la Toyota Corolla. Sul podio Ford Serie F e Toyota RAV4.

La berlinetta della casa giapponese resta la regina mondiale. La Toyota Corolla, poco amata in Europa, è la più venduta al mondo nel 2019 con 1.236.380 esemplari, il 4,1% in più rispetto al 2018. Si riconferma il modello più venduto di sempre con ben 50 milioni di unità dal 1966 ad oggi. I principali mercati sono Turchia, Barsile, Cina, Thailandia, Stati Uniti e Sud Africa. Nessuna sorpresa anche sugli altri due gradini del podio della classifica mondiale. Al secondo posto si piazza il pick-up Ford Serie F, esemplare venduto in esclusiva negli Usa e che ha venduto poco più 1 milione di esemplari. Terzo posto per la Toyota RAV4 che si ferma a quota 931.852 unità.

Ai piedi del podio un’altra vettura giapponese, la Honda Civic, con 821.374 consegne, seguita ancora da una vettura nipponica, la Honda CR-V, che ha venduto 818.981 esemplari. Per trovare un marchio europeo dobbiamo attendere la sesta piazza assoluta, con il suv Volkswagen Tiguan, che conta 741.297 immatricolazioni. L’auto tedesca rispetto al 2018 ha perso il 7,6% perdendo una posizione nella top-10 mondiale. Grande successo per il Ram pick-up, marchio della FCA, in grado di salire del 17,4% fra 2018 e 2019 e raggiungere le 731.895 immatricolazioni.

Chiudono la classifica la Toyota Camry, la compatta Volkswagen Golf e il pick-up Chevrolet Silverado. Buon risultato per un’altra compatta tedesca, la Volkswagen Polo, che chiude in 11esima piazza.

La top-10 delle auto più vendute al mondo nel 2019:

1 Toyota Corolla 1.236.380 4,1% 2 Ford F-Series 1.070.234 -1,1% 3 Toyota RAV4 931.852 11,7% 4 Honda Civic 821.374 -0,3% 5 Honda CR-V 818.981 12,0% 6 Volkswagen Tiguan 741.297 -7,6% 7 Ram pick-up 731.895 17,4% 8 Toyota Camry 690.729 3,1% 9 Volkswagen Golf 687.664 -12,9% 10 Chevrolet Silverado 644.013 -1,5%

Leggi anche -> Mercato, le moto più vendute in Italia nel 2019