Le sue prime parole da collaudatore Yamaha in MotoGP, Jorge Lorenzo le ha affidate ad un video pubblicato sui suoi profili ufficiali sui social network

La pensione può ancora aspettare. Jorge Lorenzo aveva visto sfumare la passione per le gare dopo l’annata disastrosa in Honda, ma non ha certamente perso la voglia di MotoGP. E non si sentiva ancora pronto per appendere del tutto il casco al chiodo.

Così, quando si è concretizzata l’ipotesi affascinante di un ritorno in Yamaha, che era stata ventilata dal suo ex compagno di squadra e rivale Valentino Rossi già nel giorno stesso del suo addio alle corse, non se l’è fatto ripetere due volte, e l’ha presa al volo. Nessuna possibilità migliore, per tornare nel mondo del Motomondiale proprio con la moto che ha sempre amato di più, con la quale ha vinto i suoi tre titoli in classe regina e che si è adattata meglio al suo stile di guida. Proprio dal momento in cui decise di abbandonare Iwata cominciò la sua lunga parabola discendente.

Il video di Jorge Lorenzo sui social network

Resosi conto dell’errore, anche se solo ora che è ormai troppo tardi, Lorenzo ha scelto di rimediare e di riprendere la strada di casa. Nel ruolo di collaudatore, sì, ma di lusso: un po’ come fece Casey Stoner alla Honda prima e alla Ducati poi, dopo il suo pensionamento anticipato. Jorge non ha infatti alcuna intenzione di fare solo presenza, ma vuole contribuire con tutta la sua conoscenza del mezzo e la sua raffinata sensibilità tecnica allo sviluppo della M1, che ha tanto bisogno di una guida per colmare il divario che ancora la divide dalle dirette rivali.

Le sue intenzioni, Jorge Lorenzo le ha affidate nel primo video girato da test rider Yamaha, pubblicato poco dopo l’annuncio sui suoi canali sui social network: “Ciao a tutti, sono felice di annunciare di aver appena firmato un accordo con la Yamaha per diventare il loro collaudatore ufficiale per la stagione 2020”, sono state le sue prime parole, in inglese e in spagnolo. “Sono davvero emozionato di iniziare a lavorare sodo, insieme con il team, per portare loro tutta la mia esperienza e per aiutarli a vincere un altro titolo mondiale”.

Bentornato, dunque, caro Por Fuera. Questa partnership sembra perfetta per rivitalizzare il cinque volte iridato maiorchino tanto quanto la Yamaha, che completa così una tre giorni di grandi colpi di mercato a ripetizione, dopo gli annunci di Maverick Vinales e Fabio Quartararo. Lorenzo in sella alla M1 potremmo rivederlo già ai primi test pre-campionato che inizieranno la settimana prossima a Sepang. E poi chissà, magari ci prenderà gusto e un giorno deciderà di tornare davvero anche ai Gran Premi…