Oggi in TV: programmi in TV di giovedì 30 gennaio 2020 sui canali Sky, Mediaset e Dazn. Ecco il palinsesto completo.

Premium Cinema

18:32 – Il gladiatore

21:15 – Noi siamo infinito

23:06 – Scrivimiancora (commedia, con Lily Collins, Sam Claflin, Tamsin Egerton, Jaime Winstone, Suki Waterhouse, Christian Cooke, Jamie Beamish, Ger Ryan, Lorcan Cranitch, Art Parkinson, Nick Lee, Lily Laight, Marion O’Dwyer)

00:55 – Succede

02:37 – INSIDER – Dietro la verità

Sky Uno

19:35 – Master – Chef Magazine Ep. 24

20:00 – Master – Chef Magazine Ep. 25 Prima TV

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 19

21:15 – Master – Chef Italia Ep. 13 Prima TV

22:25 – Master – Chef Italia Ep. 14 Prima TV

23:35 – Master – Chef Italia Ep. 13

00:45 – Master – Chef Italia Ep. 14

Sky Cinema 1

19:20 – Scappo a casa

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Nemiche per la pelle

22:55 – Babylon A.D. (film di azione, con Vin Diesel, Michelle Yeoh, Melanie Thierry, Gérard Depardieu, Lambert Wilson, Mark Strong, Jérôme Le Banner, Charlotte Rampling e Joel Kirby)

00:30 – The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo

02:30 – Welcome Home – Uno sconosciuto in casa

Sky Cinema Family

19:20 – Piovono polpette 2 – La rivincita degli avanzi

21:00 – Show Dogs – Entriamo in scena

22:40 – Alla fine ci sei tu

00:20 – 100X100Cinema

00:35 – Sleepover

02:05 – Doraemon: Nobita e gli eroi dello spazio

03:50 – Asso di cuori

Sky Cinema Romance

19:00 – Footloose (2011)

21:00 – Quando arriva l’amore (film romantico, con Sharon Stone, Tony Goldwyn, Famke Janssen, Ellen Burstyn)

22:40 – Carol

00:40 – Partition

02:40 – Tra le nuvole

Sky Cinema Collection

19:35 – Belle & Sebastien – L’avventura continua

21:15 – Biancaneve e il cacciatore (film fantastico, con Kristen Stewart, Chris Hemsworth, Charlize Theron, Ian McShane, Sam Claflin, Eddie Izzard, Ray Winstone, Stephen Graham, Toby Jones, Bob Hoskins, Nick Frost)

23:25 – E.T. – L’extra-terrestre

01:25 – I delitti del Bar – Lume 7

01:45 – Tartarughe Ninja 3

03:25 – Time Toys

Sky Cinema Action

18:30 – Black Hawk Down

21:00 – Spider-Man (film fantastico, con Tobey Maguire, Willem Dafoe, Kirsten Dunst, James Franco)

23:10 – Spider-Man 2

01:20 – Commando

02:55 – Rocky V

04:40 – Skyline

Dazn

16:00 – FENERBAHÇE HDI SIGORTA ISTANBUL – ITAS TRENTINO – Pallavolo