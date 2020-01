Gli straordinari effetti collaterali del Coronavirus

Anche una malattia allarmante come il nuovo Coronavirus può avere effetti collaterali positivi, da un certo punto di vista.

Infatti, sebbene i morti aumentino e le autorità siano in allerta sempre maggiore, c’è chi sta traendo un (enorme) profitto economico grazie al virus cinese.

E non c’è nulla di male nè di distorto in questo: si tratta delle società che stanno lavorando sui vaccini contro il virus 2019-n-Cov.

Infatti, questi grandi gruppi multinazionali, quotati in Borsa, stanno guadagnando molti punti sui mercati azionari.

Ma vediamo chi sono e come sono le loro quotaizoni.

Effetti collaterali molto interessanti

La prima realtà che pare sia vicina al vaccino è la Vir Biotechnologies.

Si tratta di una clinica specializzata nel settore immunologico di San Francisco.

Le sue azioni sono salite del 97% cosa che si traduce in una capitalizzazione di circa 3 miliardi di dollari.

Quando l’azienda ha annunciato di star “lavorando per verificare rapidamente se degli anticorpi monoclonali (mAb) si legano e neutralizzano il 2019-nC0V, conosciuto come Coronavirus di Wuhan” il rialzo è ancora aumentato.

Il ceo di Vir, George Scangos, aveva infatti dichiarato: “Sappiamo che questo agente patogeno è una minaccia e stiamo utilizzando le nostre tecnologie per capire se possiamo escogitare terapie per neutralizzare questo virus. Non sappiamo ancora se questi sforzi avranno successo, ma stiamo lavorando aggressivamente per scoprirlo“.

Altri due colossi americano che hanno avuto effetti finanziari molto positivi grazie al virus sono Inovio pharcmaceuticals, Moderna e Novavax: le azioni della prima hanno guadagnato il +61%, quelle di Moderna il +16% e quelle di Novavax il +13%.

Intanto, anche la Cina ha annunciato di aver iniziato a sviluppare un vaccino per combattere il 2019-n-Cov (ma senza conseguenze borsistiche).

Di certo il fenomeno fa riflettere.

