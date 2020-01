Francesco Facchinetti racconta il rapporto con la moglie Wilma e la sua reazione ad un episodio in particolare

E’ un Francesco Facchinetti diverso, quello che si è evoluto nel corso degli anni. Da cantante, ha avuto varie trasformazioni, fino a trovare la sua dimensione come giudice di ‘Il cantante mascherato’. “E’ un talent rivoluzionario – spiega in un’intervista a ‘Diva e Donna’ – La curiosità è tipica di noi italiani, tutti si chiedono chi si nasconda dietro la maschera. Sto pensando di mettere su un toto-scommesse…”. Francesco ha poi risolto un problema che lo affliggeva da tempo: ” Da quando avevo vent’anni ho iniziato a perdere i capelli, poi ho trovato finalmente una soluzione. Ho fatto ricorso al trapianto di capelli non chirurgico, è una difficoltà che riguarda tanti uomini e oggi la racconto in maniera libera. Mia moglie Wilma è disperata per i miei nuovi capelli, per come mi vesto, non le va mai bene niente. Ma non posso darle torto visto che combino sempre qualche disastro. Qualche anno fa a Capodanno ho incendiato il giardino di casa con i fuochi d’artificio e più di recente mi sono spaccato la schiena con lo snowboard…”.