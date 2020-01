Elisabetta Gregoraci racconta la sua vita sentimentale dopo la fine della storia con Briatore: la showgirl confessa di avere un problema

Love story lunga e che ha fatto molto discutere, quella tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. I due, dopo aver avuto un figlio, si sono separati. La showgirl calabrese si è confessata in una lunga intervista a ‘Chi’, spiegando di avere più di qualche problema nelle sue nuove relazioni, dopo la fine del rapporto con l’ex marito. “Dopo essere stata con lui, chiunque viene dopo sente il confronto – ha raccontato – Questa cosa non mi aiuta, non è facile stare con me. Ho tante caratteristiche che possono spaventare un uomo. Sono contenta del mio percorso, sono una donna che seleziona molto. La mia carriera tra moda, cinema e televisione mi rende molto soddisfatta”. Elisabetta si è poi soffermata sull’esclusione dal ‘Dopo Festival’ e sul litigio con Nicola Savino: “Umanamente non si è comportato bene con me, sono delusa: ha fatto di tutto per non lavorare con me. Non dico bugie, la verità è venuta fuori e qualcuno mi dovrebbe chiedere scusa”.

