Compra un Rolex negli anni ’70, il suo valore diventa inestimabile quarant’anni dopo: ecco a quanto ammonta la cifra astronomica

Ha acquistato un Rolex negli anni ’70, per circa 345 dollari. Oggi, il suo valore è diventato di circa duemila volte superiore: è un orologio che adesso vale 700mila dollari. Protagonista della vicenda un uomo di Fargo, nel Nord Dakota degli Stati Uniti. L’uomo ha partecipato alla serie PBS “Antiques Roadshow”, un popolare programma americano che si occupa dei tesori nascosti del paese a stelle e strisce. Chi pensa di avere un oggetto di valore lo porta agli esperti del programma, che lo stimano ed eventualmente aiutano i proprietari nella vendita. L’oggetto in questione era un Rolex Oyster Cosmograph, mai usato. L’uomo ha raccontato di aver acquistato l’orologio per corrispondenza, era intenzionato a usarlo per le immersioni ma vedendolo così bello ha cambiato idea. Lo aveva poi conservato in un cassetto quasi dimenticandosene. Come ha poi scoperto, possedeva un vero e proprio tesoro.