Anche Chiara Ferragni è su TikTok, come tanti vip che hanno scoperto il popolare social network molto diffuso in Cina. Lei ed il marito Fedez sono presenti con un unico account. Il cui identificativo non poteva non essere ‘The Ferragnez’, naturalmente. E lì i contenuti di entrambi sono spesso di carattere scherzoso e giocoso. Con l’aperto intento di giocare con la loro foltissima fanbase. Infatti, mentre su Instagram ogni tanto sia Fedez che Chiara Ferragni si lasciano andare anche a delle riflessioni profonde, su TikTok l’imperativo è divertirsi. E la 32enne fashion blogger originaria di Cremona è riuscita pure stavolta nell’intento. È di qualche giorno fa una breve clip, della durata di soli 12 secondi, che ci mostra una Chiara percorrere tutte le tappe fondamentali della crescita vissute nel corso della sua vita. Anche quelle che ancora non sono avvenute.

Chiara Ferragni TikTok, il video morphing piace a tutti

Il trucco è presto svelato. Si tratta solamente di un morphing, messo su combinando insieme varie immagini appositamente scelte. E così vediamo una Chiara bambina, poi adolescente, poi ancora appena maggiorenne fino a giungere all’immagine attuale di quella che è la influencer più famosa del pianeta. Seguono anche altri due scatti, di fantasia. L’ultimo dei quali ci mostra una ‘signora Fedez’ assumere le fattezze di Angela Lansbury. Ovvero l’attrice britannica che tutti noi conosciamo per essere la Signora in Giallo. E l’apprezzamento social è unanime, con commenti e visualizzazioni a migliaia.

