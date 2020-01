Brutto pasticcio per la coppia Belen De Martino: il pubblico ministero non intende fargliela passare liscia e formula per loro una ipotesi grave per rapina

Non ci sono affatto belle notizie in arrivo per la coppia composta da Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due si trovano attualmente a processo dove rivestono la parte degli accusati. Il tutto a causa di un episodio che affonda le sue radici nell’ormai certamente non più vicinissimo 2012. All’epoca i due risultavano fidanzati da poco. E l’anno successivo avrebbero avuto il piccolo Santiago, oltre che convolare a giuste (ma brevissime nozze). Tra i due come noto è tornato a regnare l’amore, ma adesso Belen Rodriguez e Stefano De Martino devono fare i conti con qualche scoria del loro passato. Nel 2012 avvenne un contatto fin troppo ravvicinato con un paparazzo. I due vennero sorpresi in vacanza insieme e non presero affatto bene l’incursione del giornalista. Il quale riuscì a strappare loro delle foto a seguito di un appostamento.

Belen De Martino rapina, inasprita l’accusa nei loro confronti

Ne ebbero seguito una discussione e poi il contatto fisico, con l’argentina ed il volto televisivo originario di Torre Annunziata che avrebbero preso in maniera non gentile la macchina fotografica al paparazzo, allo scopo di cancellarne il contenuto che li riguardava. Col paparazzo c’era un collega, che testimoniò nella denuncia per aggressione presentata dal primo. Il pubblico ministero, esaminando gli elementi a sua disposizione nel corso di una udienza svoltasi questa settimana, non ci è andato giù tenero con Belen e De Martino. Il capo di imputazione contestato loro è cambiato infatti da aggressione a rapina aggravata. Una richiesta avanzata alla Procura di Milano ed alla quale dovrebbe fare seguito il rinvio a giudizio. Sarà il gip poi a valutare se sarà il caso di intraprendere un relativo processo.

