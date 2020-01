MotoGP | Fabio Quartararo dalla stagione 2021 passerà al team factory, ora è ufficiale. Da capire ora cosa accadrà invece a Valentino Rossi.

La Yamaha ha da pochi istanti annunciato che Fabio Quartararo passerà dalla prossima stagione nel team ufficiale. Una decisione arrivata all’improvviso che mette a questo punto in forse il prosieguo della carriera di Valentino Rossi. Che a questo punto potrebbe decidere di appendere definitivamente il casco al chiodo, oppure di passare a sua volta al team satellite Petronas, magari in coppia con suo fratello minore Luca Marini.

Queste le prime parole di Quartararo dopo la conferma della sua promozione: “Sono lieto di ciò che il mio management ha realizzato negli ultimi mesi con la Yamaha. Non è stato semplice da stabilire, ma ora ho un piano chiaro per i prossimi tre anni e sono davvero felice. Lavorerò sodo come ho fatto l’anno scorso e sono estremamente motivato a ottenere grandi prestazioni”.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Quartararo non vede l’ora di scendere in pista

Il francese ha poi proseguito: “Penso che l’inverno è troppo lungo, sono davvero entusiasta di andare ai test di Sepang la prossima settimana per guidare la mia nuova YZR-M1 e incontrare e lavorare di nuovo con il mio equipaggio”.

Infine Quartararo ha così concluso: “Voglio ringraziare la Yamaha e la Petronas Yamaha Sepang Racing, che mi hanno dato l’opportunità di entrare in MotoGP dal 2019. Daremo il massimo per renderli orgogliosi in questo nuovo anno”.

Ora c’è da capire cosa accadrà a Valentino Rossi, visto che la Yamaha ufficiale ha ormai completato tutti i posti a disposizione: oltre a Quartararo, anche Maverick Vinales ha annunciato ieri il proprio rinnovo. Non è da escludere che il Dottore possa passare al team clienti con un trattamento da ufficiale. Ne sapremo sicuramente di più nel prosieguo della stagione. Difficile, infatti, che arrivino ulteriori annunci prima del Mugello almeno.

Leggi anche —> MotoGP, è ufficiale: Vinales rinnova il contratto con Yamaha

Antonio Russo