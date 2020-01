Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 con epicentro a Bagnoli di Sopra (Padova) è stata registrata dai sismografi dell’Ingv durante la scorsa notte.

Durante la notte scorsa, tra martedì 28 e mercoledì 29 gennaio, è stata registrata una scossa di terremoto in Veneto. Nel dettaglio i sismografi dell’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) hanno segnalato un lieve sisma di magnitudo 2.6 all’1:52 con epicentro a Bagnoli di Sopra, comune in provincia di Padova, ad una profondità di 4.8 chilometri. L’epicentro del terremoto, secondo i dati Ingv, è stato localizzato entro 10 chilometri dai comuni di Bagnoli di Sopra, Agna, Arre, Anguillara Veneta, Conselve, San Martino di Venezze, Tribano, Terrassa Padovana, Candiana, Pettorazza Grimani, Pozzonovo, San Pietro Viminario, Bovolenta e Cartura. Fortunatamente non si registrano danni a persone o cose.

