Nella serata di ieri, un ragazzo di 23 anni è morto a seguito di un incidente stradale consumatosi sulla statale 131 all’altezza di San Teodoro (Sassari).

Un terribile incidente stradale si è consumato nella tarda serata di ieri, martedì 28 gennaio, sulla statale 131 Dcn, in direzione Nuoro, all’altezza di San Teodoro (Sassari). Secondo una prima ricostruzione, un suv si sarebbe schiantato contro la spalletta laterale in cemento di una galleria. Sul veicolo, un Nissan Qashqai, viaggiava un ragazzo di 23 anni che ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far nient’altro che constatare il decesso della vittima, Massimo Sale, giovane 23enne di Illorai (Sassari) che lavorava come camionista.

San Teodoro, drammatico incidente in galleria sulla statale 131: giovane ragazzo di 23 anni perde la vita

Un ragazzo di 23 anni ha perso la vita nella tarda serata di ieri, martedì 28 gennaio, in un terribile incidente stradale consumatosi sulla statale 131 Dcn all’altezza di San Teodoro, comune in provincia di Sassari. La vittima è Massimo Sale, giovane 23enne di Illorai (Sassari) che lavorava come camionista. Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, il 23 enne viaggiava a bordo di un suv, un Nissan Qashqai, che, per cause ancora in fase d’accertamento, si sarebbe schiantato contro una spalletta in calcestruzzo di una galleria. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per ore per estrarre il ragazzo dall’abitacolo, ed il personale sanitario del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso del giovane, morto per le gravi ferite riportate nello schianto. Sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno provveduto ad effettuare i rilievi del caso per ricostruire le dinamiche dell’incidente. Come riporta Fanpage, non si esclude che il giovane possa aver accusato un malore alla guida o un colpo di sonno che lo ha fatto sbandare e successivamente finire contro la parete.

