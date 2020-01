La leader di Fratelli d’Italia rivela di sentirsi pronta a fare da Premier dopo gli ultimi costanti risultati elettorali: mi tremano i polsi…

Le ultime elezioni in Calabria e Emilia Romagna vedono crescere costantemente Fratelli d’Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni. Per questo motivo qualcuno ha avanzato l’ipotesi di farla diventare premier a guida di tutto il centrodestra: “Mi fa tremare i polsi, ma sono pronta. Noi, più di raddoppiare i nostri voti, cosa potevamo fare? Non credo che questo infastidisca qualcuno – ha aggiunto – non sarebbe intelligente. L’obiettivo è governare e per farlo abbiamo bisogno di numeri importanti per poter fare le cose di cui questa nazione ha bisogno. Dobbiamo crescere tutti, non uno a discapito dell’altro”.

La Meloni si dichiara pronta, la crescita è costante

Ormai è un dato di fatto: Fratelli d’Italia è in crescita costante e a dare quella marcia in più non sono solo la coerenza di Giorgia Meloni, ma i anche giovani del partito. Coerenza, chiarezza e pochi punti fermi indiscutibili; è questa la ricetta vincente di Fratelli d’Italia. Il partito guidato da Giorgia Meloni sta infatti riuscendo nell’impresa di ricreare una sigla di riferimento per tutti coloro che condividono i valori della Destra patriottica e conservatrice. Una destra scevra da scomodi passati indipendentisti, ma che possa piuttosto unire dalla Valle d’Aosta alla Calabria tutti i patrioti della penisola. Una grande soddisfazione per Giorgia Meloni che sta pian piano superando Forza Italia, impaludata orma in stato di morte apparente. Dopotutto come può un partito guidato da un ultraottantenne pensare di avere ancora un peso a livello non solo nazionale ma anche internazionale? Tutto il contrario è Fratelli d’Italia che ha da sempre avuto la caratteristica di affidarsi ai giovani. La stessa Giorgia, ora alla guida del partito, è stata il presidente di Azione Giovani, un tempo branca giovanile di Alleanza Nazionale.

