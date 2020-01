Auto | La DeLorean, la vettura resa famosa da Ritorno al Futuro è pronta a tornare in produzione con una sua versione completamente aggiornata.

La DeLorean DMC-12 è un’autentica leggenda dell’automobilismo. La vettura è conosciuta comunemente anche come la DeLorean poiché è l’unico modello prodotto dal marchio statunitense. In particolare l’auto, disegnata da Giorgetto Giugiaro, era famosa per il suo design ultra-moderno e le famose porte ad ali di gabbiano.

Prodotta in circa 9200 esemplari, la casa produttrice chiuse quasi subito i battenti. La DeLorean però è diventata immortale grazie alla propria presenza da protagonista nella trilogia cinematografica Ritorno al Futuro. La DMC-12, infatti, nei film di Zemeckis ricopre il ruolo di macchina del tempo.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Si attende l’approvazione di una nuova legge

In questi ultimi mesi però una nuova legge che dovrebbe entrare a breve in vigore potrebbe favorire la rinascita proprio della DeLorean. La nuova normativa, infatti, autorizza l’omologazione delle auto classiche.

La nuova vettura si dovrebbe chiamare DeLorean DMC-12s e dovrebbe essere dotata di un motore più recente, controllo automatico della velocità, fari LED, ABS, controllo di trazione, impianto multimediale Bluetooth e sedili climatizzati. Il costo dovrebbe aggirarsi intorno ai 100mila dollari, non certo poco, ma sicuramente troverà il gradimento di tanti fan della serie cinematografica.

Antonio Russo