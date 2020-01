L'opinione dei medici sul Coronavirus è sorprendente

Il Coronavirus secondo i medici non è allarmante come per i comuni cittadini. Infatti, è di queste ore un post di un viroglogo che ha fatto discutere e riflettere.

In un post di ieri 28 gennaio, apparso sul suo profilo Fb, il virologo Matteo Bassetti, professore ordinario di Malattie infettive al Dipartimento di Scienze della salute dell’università degli Studi di Genova, ha scritto: “La situazione va vigilata attentamente ed è bene tenere alta la guardia sugli eventuali casi sospetti provenienti dalle aree epidemiche, ma non bisogna creare allarmismi”.

E aggiunge: “Il nuovo coronavirus sembra meno aggressivo e meno letale rispetto alle precedenti forme cliniche, ma anche rispetto alle polmoniti che curiamo nei nostri ospedali“.

Ovviamente il post ha provocato reazioni discordanti, dato l’allarme che in queste ore sta obiettivamente dilagando.

Come contestualizzare i dati sul coronavirus

Tuttavia, Matteo Bassetti non è certo un uomo qualunque bensì è professore ordinario di Malattie infettive al Dipartimento di Scienze della salute dell’università degli Studi di Genova e presidente della Società italiana terapia antinfettiva (Sita) e, per questa ragione, le sue parole risultano sicuramente autorevoli: “Per capire quanto sia aggressivo questo nuovo virus occorre valutare i suoi ‘cugini’ coronavirus del passato, ovvero quello della Sars del 2003 e quello della sindrome respiratoria mediorientale (Mers) diffusosi tra il 2013 e il 2019. La Sars ha provocato 813 decessi e 8.400 casi con una mortalità intorno al 10%, mentre la Mers ha colpito 2.500 persone portandone 858 alla morte con indice di letalità superiore al 30%. Stando ai numeri attuali si parla di circa 4.000 casi con 100 morti, ovvero una mortalità del 3%”.

E aggiunge: “Non andare più al ristorante cinese per la paura che questo virus si attacchi attraverso il cibo o rinunciare a un viaggio è a mio parere eccessivo. Il rischio è quello di far diventare un problema di alcune province cinesi un problema molto più grande, forse troppo grande, non facendo in tal modo un buon servizio a nessuno”.