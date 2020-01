Nell’ottobre 2018, la Ferrari ha stupito il mondo dell’automobilismo presentando le velocissime di Monza SP1 e Monza SP2 durante il Salone dell’Automobile di Parigi 2018.

Entrambe basate sulla 812 Superfast, le vetture mescolano spunti di design retrò con la più recente tecnologia delle auto sportive. Si possono guidare in giro per la città oppure portarle in pista e spingere al limite il motore V12 da 6,5 litri. Proprio come ha fatto Nico Rosberg nel suo ultimo video su YouTube.

Durante la visita alla sede della Ferrari a Maranello, il campione di F1 del 2016 ha ricevuto l’invito a guidare la Monza SP1 sul famoso circuito di prova di Fiorano. Come mostra il video in calce, si è goduto ogni secondo dell’esperienza di guida con gli 809 cavalli sotto il cofano.

“Mi è piaciuto molto visitare il Museo della Ferrari e della Scuderia Ferrari con tutta la sua storia: epiche Ferrari classiche, impressionanti Ferrari da F1 e le più veloci e potenti hypercar Ferrari”, dice Nico a proposito del suo viaggio in Italia. “Nel frattempo, ho visitato la linea di produzione della Ferrari – un’esperienza incredibile vedere le 488 Pista direttamente dalla linea di produzione! In seguito, sono andato a Fiorano – il circuito di prova della Ferrari – per alcuni incredibili giri a bordo di una delle 160 Ferrari Monza SP1 Limited Edition”.

E’ sempre divertente guardare la vita degli ex piloti di Formula 1 e sembra che Rosberg stia ottenendo il massimo dal fatto di non essere stato ingaggiato da nessuna squadra della serie di corse più veloce del mondo. E’ anche molto interessante se si pensa a come un campione del mondo Mercedes abbia avuto questo accesso in una fabbrica Ferrari.