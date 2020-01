Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 29 gennaio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Ultime nevicate sulla fascia alpina a bassa quota,già nel corso della notte le precipitazioni dovrebbero avere fine con il nuovo vortice di alta pressione in arrivo sull’Italia. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni, in tarda serata banchi di nebbia interesseranno le località tra Romagna e Veneto. Temperature minime in lieve ribasso, comprese fra 0 e 2° al Nord, fra 5 e 9° al Sud e sulle Isole maggiori.

Giovedì 30 gennaio tempo stabile e ben soleggiato quasi ovunque, salvo qualche piovasco in Val d’Aosta e in Lunigiana, possibili deboli nevicate sull’Appennino toscano. Dal pomeriggio-sera nuvole in transito sul versante tirrenico, ma senza fenomeni. Temperature massime che oscilleranno tra 10 e 15°, di poco superiori sulle regioni dell’estremo Sud e sulle Isole maggiori.

Nel week-end le temperature sono destinate ad incrementarsi su tutto il territorio nazionale, ma un flusso umido sudoccidentale potrebbe portare qualche rovescio sulle regioni tirreniche centro-settentrionali e al Nord. Stabile con cieli sereni sulle adriatiche e al Sud, con un sole quasi primaverile.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

In queste ore si registrano pochi punti critici sulle Autostrade dell’Italia. A Venezia traffico rallentato in A13 Bologna-Padova (Km 112.4 – direzione: Padova) in entrata a Padova Industriale verso Padova per lavori. A Sud di Ancona si segnala vento forte sulla A14 Bologna-Pescara tra Fano e Fermo Porto San Giorgio.

A Roma code a tratti in A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale est) tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM. Code in A1 Firenze-Napoli (Km 566.7 – direzione: Napoli) tra Nodo A1/A24 Roma-Teramo e Bivio A1/Diramazione Roma sud per incidente.

Vento forte anche nel Foggiano: sulla A14 Pescara-Bari tra Poggio Imperiale e Trani e sulla A16 Napoli-Canosa tra Candela e Bivio A16/A14 Bologna-Taranto.

A Salerno persiste sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) il divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alla mezzanotte del 28 Febbraio 2020.