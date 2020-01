Manuela Arcuri sempre sensuale, esplosiva e prorompente, anche col passare degli anni: lo scatto sotto la doccia fa impazzire i followers

Alla fine degli anni 90, ha avuto un impatto devastante, diventando rapidamente una delle icone sexy all’italiana. Una vera e propria bomba, questo è stata, ed è ancora, Manuela Arcuri. Oggi, nonostante i 43 anni e nonostante sia diventata mamma, allontanandosi temporaneamente dalle scene (tranne una breve parentesi, lo scorso anno, a Ballando con le Stelle), l’attrice originaria di Anagni mantiene una femminilità esplosiva e con pochi eguali, nel nostro paese e fuori. I suoi scatti su Instagram continuano a far impazzire i suoi followers. L’ultimo, ironico e al tempo stesso particolarmente malizioso, la ritrae sotto la doccia. Le sue forme, sempre prorompenti, sono coperte da un asciugamano, che però le contiene a fatica. Facile, in questo modo, far viaggiare l’immaginazione…