Justine Mattera manda fuori di testa i suoi followers su Instagram, curve ben in vista in uno scatto e sempre più accattivanti

Ormai italiana di adozione, Justine Mattera è una delle showgirl più apprezzate del nostro paese. La soubrette di origine americana, nonostante si avvicini ai 50 anni, rimane una donna di grande bellezza e femminilità. Le varie partecipazioni in film e programmi televisivi l’hanno resa piuttosto nota alle nostre latitudini, del resto vive in Italia dal 1994. Anche con l’avvento di Instagram, non cede per niente il passo a colleghe affermate e magari più giovani. Forme molto accattivanti, le sue, come dimostrato da uno degli ultimi scatti, in cui la si vede in un backstage, preparandosi a uno shooting fotografico. Justine indossa un corpetto molto chic, che fatica a contenere le sue grazie. I fan vanno letteralmente in visibilio e qualcuno non può astenersi dal commentare: “Ti sono cresciute? Sei illegale!”.