GFVip, Zequila è violento e i social implodono: “Mandatelo a casa”

Il web stavolta non ci sta. Sono passate poche settimane dalla squalifica di Salvo Veneziano e stavolta i social chiedono a gran voce la squalifica di Antonio Zequila. Oramai è palese che nella casa non c’è una particolare simpatica verso Patrick Ray Pugliese: il gieffino originale finisce in nomination ogni settimana, ma viene puntualmente salvato dal pubblico che lo vuole fortemente nella casa per la sua simpatia e la sua bontà.

Agli inquilini però non sembra stare così simpatico, forse lo temono e continuano a nominarlo per questo: ma non solo. Anche durante il giorno si lasciano scappare cose non proprio carine nei suoi confronti che fanno molto discutere, ma l’ultima ha fatto scoppiare una bufera. Zequila, parlando di Patrick che russa, ridendo ha raccontato ai suoi amici: “Leghiamo Patrick al palo come San Sebastiano e gli tiriamo le p****. Sui denti 50 punti. Sui genitali 40 punti”.

Il web chiede a gran voce la squalifica immediata perché le parole sono gravi proprio come quelle che Salvo riservò alla concorrente Elisa: “Qui si tratta di violenza verbale, non è affatto diverso da Salvo, anzi. Le sue parole sono gravi anche se sono rivolte ad un uomo. Vogliamo la squalifica”.