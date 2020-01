GFVip, Rita Rusic e lo spogliarello nella casa: il web impazza – VIDEO

Classe 1960, Rita Rusic è una delle donne più belle e affascinanti di questo Grande Fratello. Quasi sessant’anni eppure non li dimostra affatto e allo stesso tempo dimostra tutta l’esperienza che ha avuto nella vita e che l’hanno portata ad essere la donna sensuale che è ancora oggi. Nonostante la sua età in casa i ragazzi sono completamente folgorati dalla sua bellezza e la dimostrazione è arrivata qualche settimana fa, quando le inquiline hanno partecipato ad una gara di Burlesque per il piacere dei loro amici della casa.

La famosa attrice si è presentata agli occhi dei suoi amici con una camicia bianca addosso poco allacciata e una cravatta. Sotto soltanto delle calze scure che le fasciavano le gambe e tacchi a spillo. Gli uomini sono completamente impazziti quando l’hanno vista apparire davanti allo specchio e mettere in mostra tutta la sua sensualità di donna: si è sfilata la camicia e gli uomini hanno cominciato ad urlare davanti al suo spogliarello. La vittoria della gara alla fine se l’è aggiudicata Fernanda Lessa, togliendola a Rita davvero per un soffio.