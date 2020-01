Acceso per la prima volta questa mattina il motore della Ferrari 2020: in un video raccolto il rombo del motore del nuovo propulsore

La neonata nuova Ferrari 2020 di Formula 1 ha emesso il suo primo vagito. Il motore che spingerà l’ultimo modello della monoposto rossa, chiamata al difficile compito di riportare in Italia quel titolo mondiale che manca da ormai troppi anni, è stato acceso per la prima volta questa mattina, poco prima delle dieci, nel cuore del quartier generale della gestione sportiva, a Maranello.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Presenti per questo piccolo ma significativo avvenimento, che ha avuto luogo nell’area dedicata al montaggio del veicolo, erano quasi tutti i membri dello staff della Ferrari, dai tecnici ai meccanici passando per i vertici della Scuderia. Per circa una trentina di secondi in tutto, il propulsore ha diffuso il suo rombo negli stabilimenti del Cavallino rampante, che è stato registrato in questo video che ora potete ascoltare anche voi, rigorosamente alzando al massimo il volume!

Leggi anche —> Ferrari 2020 al bivio: per la nuova macchina esistono due diversi progetti

Ora tutti gli occhi sono puntati al giorno in cui potremo vedere per la prima volta la Ferrari 2020 in tutto il suo splendore: bisognerà attendere fino all’11 febbraio, alle 18:30, quando si terrà la presentazione ufficiale in programma al teatro municipale Romolo Valli di Reggio Emilia. Poi la successiva tappa dell’avvicinamento al campionato del mondo sarà il dal 19 febbraio, con il test invernale sulla pista di Barcellona. A quel punto non resterà che dare appuntamento al Gran Premio inaugurale della stagione 2020, come sempre fissato in Australia a Melbourne. E a quel punto si inizierà davvero a fare sul serio.

Leggi anche —> Il primo vagito della nuova Mercedes: sarà ancora Mondiale? (VIDEO)