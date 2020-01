La bellissima Emily Ratajkowski sa sempre come attirare gli occhi del mondo su di sé. I post recenti su Instagram incantano.

Tutti conoscono Emily Ratajkowski. La modella statunitense nata in Inghilterra da genitori americani, da molto tempo riesce ad ammaliare milioni di fans in tutto il mondo. Merito dei suoi scatti pieni di sensualità e di femminilità. La cosa non manca di procurarle si complimenti e messaggi di ammirazione da parte di innumerevoli followers sull’intero globo. Ma altrettanto numerose sono anche le critiche che Emily Ratajkowski attrae verso di sé. Infatti in molti la accusano di essere diventata famosa e conosciuta solamente per il fatto di togliersi i vestiti di dosso e di farsi ritrarre in tal modo in immagini o video.

Emily Ratajkowski incanta tutti: commenti estasiati da tutto il mondo

Visualizza questo post su Instagram New lace pieces coming very soon to @inamoratawoman Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 22 Gen 2020 alle ore 8:18 PST

Visualizza questo post su Instagram Winter glow @inamoratawoman @thepracticebeverlyhills Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 20 Gen 2020 alle ore 5:32 PST

Visualizza questo post su Instagram Miss u summer Un post condiviso da Emily (@emrata) in data: 20 Gen 2020 alle ore 9:57 PST

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emily (@emrata) in data: 29 Dic 2019 alle ore 12:11 PST