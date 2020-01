Elettra Lamborghini vince il “Festival social” per interazioni sui contenuti social. L’ereditiera della Casa del Toro sull’onda del successo.

A pochi giorni dal Festival di Sanremo c’è già una vincitrice e si chiama Elettra Lamborghini. L’ereditiera della Casa di Sant’Agata Bolognese si aggiudica il “Festival Social” davanti ad Elodie Di Patrizi e Alberto Urso.

Questo è il podio dei trend social analizzati tra il 19 e il 26 gennaio, a pochi giorni dall’inizio della kermesse canora. Tra le classifiche realizzate da Sensemakers spicca quella dei Cantanti Big in gara, per interazioni sui contenuti pubblicati dagli account ufficiali. Elettra Lamborghini è prima con 1,1 milioni di interazioni, seguita da Elodie Di Patrizi (349mila) e Alberto Urso (316mila).

Ad una settimana dall’inizio del Festival di Sanremo, dove Elettra Lamborghini presenterà il suo brano “Musica (e il resto scompare)”, chi ha ascoltato la canzone parla di un pezzo che sicuramente avrà il suo successo radiofonico, molto orecchiabile ed energetico, che farà ballare l’Ariston. Il sito ‘Sorrisi e Canzoni’ ha pubblicato in anteprima il testo del brano e l’ereditiera Lamborghini condivide un breve passaggio sui social. “Mi piace la musica fino al mattino, faccio casino lo stesso ma non bevo vino… Ridi cretino, la vita è corta per l aperitivo”.

Poi, attraverso Instagram Stories, ha confessato di avere tosse e febbre. Una situazione che non dovrebbe compromettere la sua performance canora, dato che ci sono ancora sette giorni per recuperare.. E lei stessi sdrammatizza postando una sua foto in veste di reginetta con il beneaugurante “Daje!”.