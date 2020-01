Cadono per strada come pesi morti. Accade in Cina per effetto del Coronavirus che sta mettendo in ginocchio il paese asiatico

All’improvviso gli ammalati svengono e cadono sulla metropolitana, per strada, in uffici pubblici creando il panico fra chi sta intorno anche se tutti quelli che ancora escono di casa portano rigorosamente le mascherine ma spesso non sanno se avvicinarsi a chi si sente improvvisamente male. Gli operatori sanitari che scendono dalle ambulanze per i soccorsi invece sono protetti da una tuta simile a quella degli astronauti. Guarda il video

Malati cadono per strada, la situazione

Intanto salgono le vittime del tanto temuto Virus cinese, che ha creato una vera e propria allerta mondiale. C’è ancora troppa confusione sulle cause e sulla diffusione. Alcuni pazienti sono asintomatici, ma possono comunque essere infettivi. Ecco tutto quello che c’è da sapere, dai sintomi, al contagio alla incubazione. Il picco potrebbe arrivare tra marzo e maggio. Gli esperti fanno sapere che il coronavirus ha un periodo di incubazione di circa 10-14 giorni. Il problema sorto nei giorni scorsi è che, secondo alcune segnalazioni, il virus potrebbe essere trasmesso anche quando non sono ancora emersi i sintomi e dunque durante l’incubazione. Questo rischio potrebbe essere una delle cause della possibile esplosione del virus, perché molte persone potrebbero essere infette senza saperlo e dunque potrebbero non prestare attenzione, viaggiando e stando a contatto con gli altri. «Ricordiamo l’esperienza del 2002-2003 in cui il virus della SARS infettò circa 8000 persone causando la morte di circa 800 persone. Non esistono ancora dati certi sul potenziale letale del virus Wuhan che potrebbe essere più attenuato rispetto al classico virus della SARS. Tuttavia non ci sono ancora dati epidemiologi sufficientemente robusti perché l’emergenza polmonite Wuhan è in atto ed evolve di giorno in giorno», dichiara la dottoressa Elisa Vicenzi Elisa, capo Unità di ricerca Patogeni Virali e Biosicurezza dell’IRCCS Ospedale San Raffaele.

