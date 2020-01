A ‘Pomeriggio 5’ avviene un episodio controverso in seguito al quale, per una truffa, Barbara D’Urso esterna tutta la propria enorme rabbia.

A ‘Pomeriggio 5’ avviene un episodio controverso in seguito al quale Barbara D’Urso esterna tutta la propria enorme rabbia.

Durante la puntata di venerdì 25 gennaio 2020 di ‘Pomeriggio 5’, Barbara D’Urso ha parlato di una truffa che ha subito di recente. L’occasione è arrivata in occasione del caso trattato dalla trasmissione di Canale 5 che riguarda una signora di 90 ed il figlio disoccupato. I due vivono all’interno di un box auto ad Ostia, con scarsissimi mezzi di sussistenza al di là di una esigua pensione di qualche centinaio di euro. Assolutamente non sufficiente per tirare avanti. Quando l’uomo, di nome Livio, ha perso il lavoro, la situazione è precipitata. E madre e figlio hanno dovuto fare di necessità virtù, trovando una poco dignitosa sistemazione in un garage. Senza cucina e bagno.

Barbara D’Urso truffa, la 90enne ed il figlio presi in giro

Tale situazione a lungo andare rischia di comportare problematiche importanti soprattutto per l’avanzata età della donna. Al che Barbara D’Urso ha chiesto ai suoi tanti telespettatori di fornire un contributo per aiutare i due malcapitati. Lei stessa, assieme alla produzione di ‘Pomeriggio 5’, ha fornito loro un alloggio in albergo per poter consentire ad entrambi di fare una doccia e di mangiare qualcosa di caldo. Ed un presunto benefattore si era offerto di fornire un più che consistente aiuto, dicendosi disponibile a dare un lavoro a Livio nella sua casa al mare di Ostia. Dove tra l’altro lui e l’anziana madre avrebbero potuto pernottare in una attigua dependance. Peccato che si trattasse di un mitomane, o di un vero e proprio truffatore.

Rabbia della conduttrice napoletana in diretta

Le informazioni fornite da quest’ultimo erano false e la casa corrispondeva ad un immobile in rovina. La produzione di ‘Pomeriggio 5’ ha però cercato di porre una soluzione definitiva al problema, fissando un colloquio di lavoro per Livio.Intanto l’ufficio legale di Mediaset è al lavoro per cercare di individuare il truffatore ed è pronto a sporgere denuncia, in base a quanto si apprende. E la D’Urso non ha utilizzato certo parole tenere nei confronti di questa persona. “Vorrei dire a questa specie di…a questo, che a me personalmente, credo a tutta l’Italia ma a personalmente, fai un grandissimo schifo”.