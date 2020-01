Alcuni direbbero che la A5 Sportback è un po’ ridondante visto che la A4 normale è essenzialmente la stessa auto convertita in una utilitaria.

Queste persone dicono anche che una A4 più pratica è la Avant, quindi non c’è motivo per Audi di vendere questa variante di carrozzeria che si sovrappone a modelli che sono stati in giro per decenni. Tutto quello che abbiamo da dire è che apprezziamo i ragazzi di Ingolstadt per aver dato ai clienti un sacco di opzioni tra cui scegliere.

La A5 Sportback ha recentemente ricevuto un aggiornamento a metà ciclo nella stessa linea della già citata berlina A4 Sedan e Avant. I nuovi fari e i nuovi fanali posteriori hanno fatto meraviglie sull’elegante due volumi, una bella vettura resa ancora più desiderabile dal lifting. ‘Auditography‘ è stato tra i primi a immortalare la A5 Sportback 2020, e si è recato a Varsavia per immortalare questo modello 40 TFSI S Line.

Si tratta di un esemplare di Quantum Gray con una disposizione a trazione anteriore e un motore a benzina turbo da 2,0 litri con una potenza di 190 cavalli e 320 Newton-metri di coppia. Troverete questo motore su una grande varietà di prodotti VAG, comprese le auto più semplici come la Skoda Octavia. In questa specifica, è collegato a un cambio S tronic a sette marce che permette di raggiungere i 100 km/h in 7,5 secondi.

Gli accenti oscurati completano piacevolmente il colore dell’auto, e ci piacciono anche quei veri scarichi che incorporano le marmitte reali. Quei cerchi in lega da 20 pollici Audi Sport con un design a cinque razze a V vi faranno risparmiare un po’ di soldi in più, ma pensiamo che ne valga la pena.

Se c’è una cosa che cambieremmo, sarebbe il sistema di infotainment. Non il sistema in sé, ma quel tablet che sporge dal cruscotto. Le Audi più fantasiose hanno anche evitato i controlli convenzionali per le impostazioni climatiche sostituendoli con un touchscreen secondario, mentre siamo ancora con pulsanti e manopole sull’A5 2020. Non è necessariamente una cosa negativa, dato che molte persone preferiscono il layout vecchio stile.

La nuova A5 Sportback sarà in vendita nel primo trimestre dell’anno, con un prezzo a partire da 38.000 euro.