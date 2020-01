Alessia Marcuzzi ha deciso, concordando la scelta con Mediaset, di rifiutare la conduzione dell’Isola dei Famosi: la nota showgirl avrebbe intavolato altri nuovi progetti che si aggiungono alla conduzione delle Iene.

Alessia Marcuzzi ha deciso in accordo con Mediaset di non voler essere più l’iconico volto alla conduzione dell’Isola dei Famosi. La scelta deriverebbe dal fatto che, riporta l’Ansa, la bella showgirl avrebbe nuovi progetti su Canale 5 in procinto di partire. A non venir meno però la sua presenza alle Iene, che la vedrà come di consueto nello studio del programma in onda su Italia 1 una volta alla settimana.

