Wanda Nara seduce e ammalia i suoi followers su Instagram, l’ultimo scatto la ritrae con un vestito appariscente che non contiene le curve del suo lato B

Una vita al massimo, quella di Wanda Nara. Per i suoi impegni, lavorativi e non, la showgirl argentina si divide ormai tra Parigi, Milano e Roma. Un tour de force notevole ma che le sta regalando numerose soddisfazioni. Lady Icardi è infatti sulla cresta dell’onda per la sua partecipazione, apprezzatissima, come opinionista al Grande Fratello Vip. Lei, come al solito, ci mette del pepe, con i suoi scatti su Instagram che non passano mai inosservati. In una foto pomeridiana, scattata prima della puntata, la si vede entrare al Baglioni Hotel Regina della Capitale. Come una vera vip, indossa un vestito rosso davvero molto appariscente. Dando le spalle all’obiettivo, consente ai suoi followers di ammirare il suo scultoreo lato B, che anche se in lontananza e coperto per intero dal vestito, risalta, tonico ed esplosivo come sempre.