Sebastian Vettel va a vedere una gara di sci a Kitzbuhel e parla di come vorrebbe la Formula 1: motori V12 e niente più ibrido

Basta con i motori V6 2.4 turbo ibridi, bisogna tornare al passato con i vecchi propulsori V12 aspirati, rumorosi e assetati di benzina. Questa è la ricetta di Sebastian Vettel per il futuro tecnico della Formula 1. Che va, fatalmente, in senso contrario a quella dei vertici del Mondiale, che invece stanno pianificando per il 2025 il passaggio ai due tempi, alimentati con carburanti verdi, biologici o sintetici, con l’obiettivo dichiarato di azzerare le emissioni di anidride carbonica.

Una direzione che a Vettel, un noto purista delle corse, non piace per niente: “Se fossi io a capo della Formula 1, la mia prima mossa sarebbe quella di raddoppiare il numero dei cilindri”, ha dichiarato il pilota della Ferrari ai microfoni del Kolner Express. “In più rimuoverei le batterie, che non penso che servano a niente, se non a far partire la macchina”.

Vettel sulla neve con Ecclestone

Vettel ha parlato a margine della sua presenza dello scorso weekend a Kitzbuhel, sede di una gara della Coppa del mondo di sci, a cui ha assistito insieme all’ex patron della F1 Bernie Ecclestone e ai suoi ex datori di lavoro della Red Bull. Ma le sue opinioni non sono condivise da tutto il mondo degli addetti ai lavori: il suo ex collega Nico Rosberg, ad esempio, che investe fortemente nell’innovazione ecologica, è favorevole ad un futuro dell’automobilismo in chiave elettrica.

“Il motore ibrido è più efficiente di quello a scoppio, anche con carburanti sintetici”, ha dichiarato il campione del mondo 2016. “L’alimentazione elettrica diventerà ancora più sostenibile grazie alle nuove tecnologie per le batterie. Ho già detto nel 2018 che la Formula 1 un giorno si fonderà con la Formula E”.

