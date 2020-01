Scomparso dopo il GP di Abu Dhabi dello scorso 1 dicembre Sebastian Vettel si è fatto rivedere in pubblico in compagnia di alcuni membri della sua ex squadra.

Il rapporto di amicizia e fiducia reciproca tra il driver di Heppenheim e la Red Bull non si è mai raffreddato, ecco perché non stupisce più di tanto che per la sua prima uscita targata 2020 abbia scelto come compari Pierre Gasly, Alexander Albon, Max Verstappen e Daniil Kvyat.

I piloti legati al marchio energetico e il ferrarista si sono incontrati a Kitzbühel, sulle nevi austriache come testimoniato da una foto pubblicata sul profilo Twitter del francese della Toro Rosso.

Assieme a Vettel anche un altro amico, ovvero quel Bernie Ecclestone per anni al vertice della F1, rimasto in contatto con il tedesco, come tra l’altro confermato dai loro calorosi incontri nei paddock di tutto il mondo.

Ma perché mai questo revival su una pista da sci, vi chiederete. Ebbene la ragione del ritorno al passato è stato il KitzCharityTrophy, manifestazione benefica dedicata alle famiglie bisognose del Tirolo e del Sud Tirolo. A fare da madrina all’evento la moglie di Niki Lauda Birgit.

Non è la prima volta in epoca recente che il nome di Sebastian viene riavvicinato alla Red Bull. Mesi fa, quando la sua relazione con il nuovo collega di box Charles Leclerc sembrava alquanto tesa e alla Rossa era ormai visto e considerato come una ruota di scorta, si era parlato addirittura di un suo ingaggio al fianco di Mad Max. Voci ingigantite da un interessamento mal celato sia da parte del talent scout Helmut Marko, sia del team principal Christian Horner che aveva dichiarato di essere favorevole ad un comeback, magari vincente come fu l’apoteosi del sodalizio dal 2010 al 2013.

Chiara Rainis