Trovati i farmaci nella stanza di Matteo Voltolina

Matteo Voltolina non era di fuori, bensì residente a Venezia, in campo San Maurizio e passare la notte a Mestre, “in terraferma”, era stata una scelta ben precisa visto che la stanza era già stata pagata venerdì sera e, a suo dire, sarebbe stata libera già nelle primissime ore del sabato mattina.

Da qui i dubbi si sono fatti strada fin da subito quando le parole di Matteo Voltolina sono state contraddette dai fatti: l’inquilino non aveva mai fatto il check-out nè era uscito dalla stanza.

Quando i Carabinieri sono entrati nella stanza l’uomo era riverso sul pavimento in pigiama ed era già morto. Inutile si è quindi rivelato chiamare il Suem.

Per capire cosa sia accaduto sarà quindi necessario attendere l’autopsia anceh se i farmaci nella stanza non sono stati l’unico elemento di rilievo per gli inquirenti: è stata sequestrata anche l’auto che era parcheggiata nel garage dell’Anda.

Carla Velli, ex tronista ed ex fidanzata di Paolo Voltolina, ha scritto sul proprio profilo Facebook: <<Ci sono cose per cui le parole non sono abbastanza. Il senso di impotenza.. di tristezza.. di incredulità.. questa volta, spero nel modo più discreto possibile, lo rompo per 2 minuti il silenzio; forse perché credo che le persone continuino a restare attraverso i ricordi>>.