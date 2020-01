travolto da treno

Un giovane travolto da un treno nel corso di uno sfortunato quanto tragico incidente. Avviene all’alba in stazione durante un frettoloso cambio di mezzo.

Nella mattinata di lunedì 27 gennaio un giovane è stato travolto da un treno a Broni, in provincia di Pavia. La vittima è un 26enne originario del Nord Africa ma regolarmente residente in Italia. Abitava a Genova e stava viaggiando per raggiungere Milano. Secondo la ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, sembra che il ragazzo sia salito su di un convoglio sbagliato, che non lo avrebbe condotto nel capoluogo lombardo. Una volta giunto proprio alla stazione di Broni sarebbe sceso in tutta fretta, attraversando i binari. Purtroppo però, proprio in quel frangente, è arrivato un altro treno che lo ha travolto. Investito in pieno, il magrebino è morto sul colpo. L’incidente si è verificato poco dopo le 06:00 del mattino.

Investito da treno, 26enne aveva sbagliato convoglio: attraversa i binari e viene travolto

Quanto successo ha causato la chiusura della linea interessata da questa tragedia fino a poco prima delle ore 10:00. Il macchinista del convoglio non ha potuto fare niente per frenare in tempo e per mancare l’impatto. Alla stazione di Broni sono arrivati il personale medico del 118 ed i carabinieri. I militari hanno effettuato i rilievi del caso ricostruendo anche la dinamica dei fatti. Niente da fare per la vittima, che all’arrivo dei sanitari era già priva di vita. Il treno che lo ha investito è quello che collega Bologna alla località pavese di Voghera, e che viaggiava in quel momento ad una velocità stimata di circa 100 chilometri all’ora. La circolazione ferroviaria è regolarmente ripresa dalle 10:00 in poi.

