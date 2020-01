Come molti appassionati di motori sanno, realizzare il sogno della propria infanzia di essere la prossima stella della Formula Uno è un’impresa molto costosa.

Detto questo, la società di ingegneria britannica Tour-de-Force offre un’auto speciale e un’opportunità. La sua TDF-1 è un pacchetto pronto per la guida costruito intorno alla vettura Marussia F1 2011. Se siete abbastanza fortunati da permettervi questa bestia, TDF porterà la macchina su un circuito di vostra scelta insieme a un team di ingegneri e a un istruttore di fitness per prepararvi alla brutalità di guidare un’auto di F1.

Anche se potrebbe sembrare così dall’esterno, la TDF-1 non è una reincarnazione completa della originale di F1 Marussia 2011. Sebbene TDF elenchi il telaio come proveniente dalla Marussia MVRO2 2011 o la Sauber C31 2012, è stato necessario apportare alcune modifiche.

Potrebbe non fare una grande differenza in termini di prestazioni, ma la TDF-1 è dotata di un cambio sequenziale a sei velocità piuttosto che l’originale a sette velocità. TDF ha anche deciso di eliminare l’originale motore V8 e di sostituirlo con il motore TDFM600T turbo da 600 cavalli dell’azienda. Il numero di cilindri e la configurazione non sono elencati, ma azzarderemmo che si tratti di un V6 o di un V8.

A parte tutto, la TDF-1 è davvero la cosa più vicina a guidare un’auto di Formula 1 vera e propria. Ha una frizione a mano, un volante stile F1 con molti pulsanti e interruttori, pneumatici Pirelli slick e persino il DRS. Per avvicinarsi di più alla guida di una vera auto di Formula 1 è necessario inviare il proprio curriculum a un team di F1 e tenere le dita incrociate.

Vi lasciamo al video: