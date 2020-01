Selena Gomez ha dichiarato che nel corso della relazione sentimentale con Justin Bieber è stata “vittima” di abusi emotivi: la giovane cantante ha rivelato che il suo più famoso singolo parla proprio di questo.

Selena Gomez, stando a quanto riportato dall’Indipendent, ha dichiarato che nel corso della relazione con Justin Bieber durata ben sette anni è stata “vittima“ di abusi emotivi. Una rivelazione che ha fatto anche tramite il suo pezzo di punta Lose you to Love Me in cui la 27enne dice di aver condensato il rapporto intercorso con il cantante. Momenti felici, il riconoscimento che qualcosa di bello e perfetto ci fosse stato, ma la felicità che ad un certo punto tutto fosse finito. Sembra una contraddizione in termini, ma così non è, si tratta di un amore conflittuale nel corso del quale lei stessa, riporta l’Indipendent, dice di essere stata “vittima di un certo tipo di abusi“. “Abusi emotivi” ha precisato poi Selena Gomez su richiesta del suo intervistatore. Al momento Justin Bieber non ha risposto.

Leggi anche —> Morte Kobe Bryant, l’atroce profezia della tragedia in un cartone animato: video