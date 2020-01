Raffaella Fico si fa apprezzare per le sue forme mozzafiato, la showgirl posta uno scatto su Instagram da far girare la testa

Bellezza e sensualità sono tra le armi principali di Raffaella Fico. La showgirl partenopea, sin dai tempi della sua partecipazione al Grande Fratello, si è fatta apprezzare per la sua femminilità prorompente. Sono passati alcuni anni ma la ex di Mario Balotelli si mantiene sempre al top, e lo dimostra con i suoi scatti su Instagram. Dopo un 2019 piuttosto complicato, che ha visto la fine della sua relazione con Alessandro Moggi, Raffaella è tornata in carreggiata e più carica che mai. In una delle ultime foto postate sul suo profilo, la vediamo, al termine di una serata di gala, rilassarsi sul divano. Ancora indosso un vestito rosso molto elegante, ma dal quale traspare una scollatura vertiginosa. Le sue forme esplosive non le scopriamo certo oggi, ma non ci stancheremmo mai di guardarle.