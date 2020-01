La Cina preoccupa a causa del virus che sta mettendo in allarme non solo il paese asiatico. Preoccupante la profezia di Crosetto

L’Italia guarda con attenzione l’evolversi della situazione in Cina, e non solo. Il virus e l’epidemia che ne è conseguita, va tenuto sotto osservazione. Intanto non mancano pareri di persone note al pubblico. Guido Crosetto fa una preoccupante profezia sul virus che si sta diffondendo in tutta la Cina. “Il fatto che il coronavirus sia partito da Wuhan mi preoccupa molto, moltissimo”, scrive il fratello d’Italia in un post pubblicato sul suo profilo Twitter. “Mi augurano che non abbiano fatto uno di quegli errori da film apocalittico, visto cosa faceva il governo cinese in quella città”, conclude in modo misterioso. Tanto che Antonio Socci gli chiede: “Cosa faceva'”. A quel punto Crosetto interviene ricordando che nella città di Wuhan c’è una sorta di “laboratorio di ‘cose’ chimiche, batteriologiche e chi più ne ha più ne metta…”. Tanta preoccupazione ma anche esempi di viltà e coraggio. In tempi di coronavirus la Cina ha anche bisogno di eroi. Ce n’è già uno: il virologo Zhong Nanshan, che è stato il primo a dichiarare che il coronavirus «passa da persona a persona».

Wuhan, la città della preoccupante profezia

I primi insediamenti risalgono a più di 3.000 anni fa. Durante la dinastia Han, Hanyang divenne un porto abbastanza trafficato. Nel 223 fu costruita la Pagoda della gru gialla su una sponda del Fiume Azzurro. La città fu a lungo famosa come centro artistico e per gli studi intellettuali. Sotto il governo mongolo, Wuchang fu promossa fra le quattro città cinesi per commercio. Wuhan agl inizi del 900 era la capitale di un governo di sinistra del Kuomintang fondato a seguito del Colpo di Wuhan del 1927. Nel 1938, Wuhan fu campo della Battaglia di Wuhan, uno dei maggiori e più sanguinosi conflitti della Seconda guerra sino-giapponese. Vinsero i giapponesi e Wuhan divenne uno dei più importanti centri militari per le operazioni nella Cina del sud. Nel dicembre 1944 la città fu in parte distrutta da un raid degli americano durante la seconda guerra mondiale.

Leggi anche > Virus cinese, sintomi

Leggi anche > Virus, paura in Italia