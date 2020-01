Paola Barale, ospite di Live – Non è la D’Urso, commenta duramente il suo ex marito Gianni Sperti e il suo ex compagno Raz Degan, video.

Ospite di Live – Non è la D’Urso, Paola Barale, schietta e sincera, dopo aver visto un filmato sulla sua vita privata, ha commentato duramente l’ex marito Gianni Sperti e l’ex compagno Raz Degan. “Entrambi mi hanno fatto veramente male, sono finiti nel mio dimenticatoio”, ha detto la showgirl.