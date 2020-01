Miriam Leone, il vestito è totalmente trasparente: i fans in delirio – FOTO

Miriam Leone è sicuramente una delle attrici più amate di sempre. L’ex Miss Italia è entrata nel mondo dello spettacolo con i suoi capelli rossi e il suo viso acqua e sapone, ma in poco tempo ha dimostrato di essere una donna davvero tanto sensuale e che è consapevole di esserlo. Nella serie di Sky a cui ha partecipato intitolata “1992”, con i seguiti “1993” e “1994”, la bella Miriam ha dimostrato di essere davvero una delle donne italiane più sexy di sempre.

In questi giorni sui social sta spopolando la Dolly Parton Challenge e quasi tutti i vip stanno partecipando: si tratta di mettere insieme quattro tipologie di foto che pubblicheremmo sui social: Linkedin, l’app per trovare lavoro, Facebook, Instagram e Tinder. Infatti se il primo scatto è solitamente più sensuale, il secondo più acqua e sapone, il terzo più artistico, il quarto è quello più sensuale. Una fan page dell’attrice ha deciso di fare la Challenge per Miriam e la foto per Linkedin è saltata subito agli occhi dei suoi fans: nella foto in questione, Miriam ha un vestito completamente trasparente.