Sinisa Mihajlovic torna in ospedale: l’allenatore del Bologna deve sottoporsi alla terapia necessaria post trapianto, video.

Come fa sapere il Policlinico Sant’Orsola di Bologna in una nota, Sinisa Mihajlovic è tornato in ospedale per essere sottoposto a una terapia antivirale che potrebbe rendersi necessaria dopo il trapianto di midollo osseo da donatore subito dall’allenatore del Bologna.