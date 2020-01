Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 28 gennaio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Nevica sulle zone alpine oltre i 100 metri e nella notte la quota neve si abbasserà ulteriormente. Deboli nevicate anche sull’Appennino abruzzese ma al di sopra dei 1600 metri. Cieli sereni o poco nuvolosi sul resto d’Italia, con qualche debole rovescio sul basso Tirreno. Le temperature minime oscilleranno fra 3 e 8° al Centro-Nord, fra 9 e 13° al Sud e sulle Isole maggiori.

Mercoledì 29 gennaio schiarite generali su tutto il territorio nazionale, ma persiste la neve sulle Alpi di confine fino al tardo pomeriggio. Precipitazioni nevose anche tra Abruzzo e Umbria oltre i 1300 metri. Temperature massime in lieve rialzo al Nord, comprese tra 11 e 16°, di poco superiori sulle regioni dell’estremo Sud. Possibili piovaschi sul basso Tirreno.

Nei prossimi giorni rimonta un campo anticiclonico di matrice sub tropicale che porterà tempo stabile e temperature miti su tutta l’Italia,almeno fino ai primi giorni di febbraio. Di conseguenza i tanto famigerati giorni della merla non saranno certo i giorni più freddi dell’anno.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Nel distretto autostradale di Milano si segnalano code sul Racc. A1-Tangenziale est Milano (Km 0 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) tra Inizio Tangenziale est MI e Bivio Racc. A1-Tang. est/A1 MI-NA per lavori in corso. Traffico rallentato anche sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino e tra Bivio A4/Raccordo Viale Certosa e Cormano.

A Firenze rallentamenti in A1 Firenze-Roma (Km 302 – direzione: Milano) tra Incisa – Reggello e Firenze sud per materiali dispersi. Da segnalare vento forte sulla A14 Bologna-Ancona tra Faenza e Rimini Nord.

A Roma traffico a rilento sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale est) tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM. Code in A12 Roma-Civitavecchia-Tarquinia dove l’uscita di Civitavecchia sud è chiusa al traffico fino alle 20:00 del 03/02/2020 provenendo da Roma per lavori. Uscita consigliata provenendo da Roma: Santa Severa.

A Napoli rallentamenti in Tangenziale (direzione: Pozzuoli) in entrata a Corso Malta verso Pozzuoli. Divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 3,5 tonnellate tra Corso Malta e Capodimonte fino alle ore 23:00 del 20/02/2020 per lavori in corso.