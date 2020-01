MotoGP | Marc Marquez è pronto a lottare ad armi pari con tutti, ma per ora è consapevole che il suo fisico, a causa della spalla, non è ancora al 100%.

Marc Marquez si appresta a vivere un’altra entusiasmante stagione di MotoGP. Il rider spagnolo proverà a conquistare il titolo numero 9 per eguagliare così Valentino Rossi. Purtroppo per lui però l’iberico negli scorsi mesi si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico alla spalla dal quale ancora non si è ripreso.

Come riferisce “Mundo Deportivo”, il pilota iberico ha così affermato: “Mi sto dedicando dal 2 dicembre alla riabilitazione della spalla. Quando arriverò ai test sarò al 60-70% circa della mia forma fisica. Il team sta lavorando tanto, gli avversari si rafforzeranno tanto, ma siamo pronti per prepararci al meglio”.

Marquez pronto a lottare con il fratello

Marc Marquez ha poi proseguito: “Io e mio fratello abbiamo sempre gareggiato in tutto sin da piccoli. Facevamo a gara a chi finiva prima di mangiare, a chi si vestiva più velocemente, chi usciva prima di casa e anche ora sarà la stessa cosa. Dobbiamo essere però molto professionali”.

Infine il rider della Honda ha così concluso: “Ho davvero tanta voglia di salire su una moto, ma ancora non ho potuto farlo. Non so se sono pronto o meno. Sinora ho solo fatto qualche giro con i kart e nulla più. Se andrà tutto bene, prima di andare in Malesia salirò su una moto per vedere come mi sento. Per ora non l’ho ancora fatto perché non sono ancora pronto”.

Antonio Russo