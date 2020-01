Il recupero di Marc Marquez dall’operazione alla spalla destra si sta rivelando più lungo del previsto, ma è fondamentale per tutta la Honda

“Si sta rivelando un recupero lungo, ma continuiamo a lavorare”. Così Marc Marquez commenta una serie di video pubblicati sul suo account ufficiale di Instagram, nei quali mostra gli esercizi ai pesi ai quali si sta dedicando in questi giorni in palestra, ma anche altri rimedi meno ortodossi e tradizionali, come ad esempio l’agopuntura.

Oltre che “lungo”, il recupero si sta dunque rivelando anche faticoso e doloroso, ma l’obiettivo all’orizzonte per l’otto volte campione del mondo è chiaro: riportare il più rapidamente possibile al perfetto stato di forma la sua spalla destra, sottoposta ad un’operazione chirurgica nel novembre scorso.

Un obiettivo che potrebbe essere più complicato del previsto da raggiungere, stando a quanto lui stesso affermava nei giorni scorsi ai microfoni del quotidiano sportivo spagnolo Marca: “Mi avevano detto che i tempi sarebbero stati simili a quelli dell’anno scorso, invece la riabilitazione è stata più complicata”. Il Cabroncito, d’altra parte, non può proprio tirarsi indietro: da quanto si presenterà pronto al via dei primi test pre-campionato a Sepang, infatti, dipenderà non solo gran parte dell’andamento della stagione per lui, ma anche per la sua Honda.

Marquez deve fare tutto da solo alla Honda

Non bisogna dimenticare, infatti, che dall’altro lato del box del team ufficiale Hrc siederà il fratello Alex Marquez, del tutto a digiuno di MotoGP, dunque più impegnato ad abituarsi al nuovo mezzo che a dirigere lo sviluppo tecnico. L’iridato in carica, dunque, sebbene acciaccato nel fisico, si ritroverà addosso ancora una volta tutta la pressione di dover indirizzare con i suoi feedback l’intera crescita del nuovo modello della Rc213V.

Proprio come accadde dodici mesi fa, quando Marquez era anche in quel caso reduce da un intervento chirurgico alla spalla, ma il suo compagno di squadra allora nuovo arrivato Jorge Lorenzo era ancora più convalescente di lui, infortunato e del tutto fuori gioco. Per questo il fuoriclasse di Cervera è costretto ad aumentare gli sforzi in allenamento e a tentare di accelerare i tempi di recupero il più possibile. Perché la Honda non si può proprio permettere un leader a mezzo servizio.

Purtroppo per lui, però, la prolungata assenza dalle moto (non solo dai prototipi di MotoGP, ma da qualsiasi due ruote) si farà sentire, ed è facile pensare che nei tre giorni di prove previsti in Malesia non potrà sobbarcarsi un programma intenso come quelli consueti. E chissà quanto tempo o modo avrà per sperimentare tutte le novità tecniche che gli ingegneri di Tokyo hanno introdotto sul mezzo nel corso dell’inverno.

Premiato come sportivo dell’anno

Tra questi dubbi e questi problemi arriva però almeno una buona notizia per Marc Marquez, che ieri ha ricevuto il premio di miglior atleta spagnolo dell’anno nel corso della cerimonia organizzata dal giornale iberico Mundo Deportivo, battendo altri campioni come il cestista Marc Gasol, il tennista Rafael Nadal e il golfista Jon Rahm. Basterà a dargli la giusta carica per il nuovo anno di corse?