Laura Chiatti, la scollatura fa discutere: “I soldi meglio spesi”

Laura Chiatti è una delle attrici italiane più amate di sempre. Ha esordito quando era soltanto una ragazzina e negli anni abbiamo visto crescere lei e il suo talento: ha fatto tantissimi film, tantissimi progetti importanti e intanto ha messo su famiglia. Ha sposato Marco Bocci e oggi sono una famiglia unita e felice. Sicuramente Laura è un esempio per molti, sui social è seguitissima e merita ogni follower, ogni like e ogni commento che riceve.

Oltre ad essere un’attrice talentuosa, è anche e soprattutto una bellissima donna con un fisico mozzafiato. Sui social ha pubblicato delle foto in cui giocava a biliardino: addosso aveva un vestito scollato che lascia poco spazio all’immaginazione. La sua amica Eva Riccobono ha commentato esprimendo il suo stupore per il “davanzale” di Laura e lei ha risposto: “i soldi meglio spesi!”. D’altra parte, Laura non ha mai fatto segreto di aver fatto un ritocchino al seno nel 2012: dopo un film che l’aveva stressata particolarmente aveva perso le sue forme e decise di rincorrere alla chirurgia estetica per tornare a sentirsi bene con se stessa.