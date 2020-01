Il Principe Harry sta male dalla nascita del figlio Archie: il medico svela tutta la verità sulle condizioni di salute del marito di Meghan Markle.

Il Principe Harry starebbe attraversando un periodo difficile e non solo per la decisione di staccarsi dalla famiglia reale per condurre una vita più tranquilla con la moglie Meghan Markle e il figlio Archie. Secondo alcune indicrezioni, infatti, Harry starebbe male dalla nascita del suo primogenito.

Il principe Harry sta male, il medico: “la paternità non è stata gentile”

Secondo il chirurgo Asim Shahmalak della Crown Crlinic di Mancheste, il Principe Harry starebbe male. A far precipitare la situazione sarebbe stata la recente paternità del secondogenito del Principe Carlo e di Lady Diana.

Secondo quanto ha dichiarato il medico, le condizioni di Harry sarebbero peggiorate dopo la nascita del piccolo Archie. Le preoccupazioni per il futuro avrebbero avuto un effetto devastante sui capelli del marito di Meghan Markle.

“La paternità non è stata certamente gentile con i capelli del Principe Harry” ha rivelato il chirurgo.Harry avrebbe ereditato il gene della calvizie dal padre Carlo e le recenti preoccupazioni, legate allo strappo con la famiglia reale, avrebbero peggiorato la situazione.

Nel frattempo, il sun ha pubblicato una nuova indiscrezione secondo la quale la Regina Elisabetta avrebbe offerto alla coppia “la libertà di vivere senza titoli” prima del loro matrimonio. All’epoca, però, la Markle avrebbe rifiutato perche “era felice di smettere di recitare per diventare un membro della famiglia reale. L’offerta le avrebbe permesso di continuare la sua carriera”.

Negli ultimi mesi, tuttavia, soprattutto dopo la nascita del piccolo Archie, sarebbe cambiato qualcosa al punto da spingere la coppia a prendere le distanze dalla famiglia reale.