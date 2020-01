F1 | La Mercedes comincia a mostrarsi ai propri fan. La casa di Stoccarda, infatti, ha fatto ascoltare a tutti il suono del proprio motore.

Da qualche anno è la vettura più attesa. La Mercedes, infatti, con ben 12 titoli conquistati negli ultimi 6 anni ha stracciato ogni record disponibile ed è pronto a stabilirne di nuovi. C’è grande attesa però soprattutto per la power unit della W11 che deve cercare di riprendersi lo scettro di motore più performante della F1 strappatogli nell’ultimo anno dalla Ferrari.

La data da segnare per la presentazione della nuova Mercedes è il 14 febbraio quando verrà mostrata al mondo la nuova vettura partorita dal marchio di Stoccarda per il campionato di F1 2020. La W11 avrà il compito di continuare la striscia di successi della casa tedesca portando a casa nuovi record.

Mercedes a caccia di record

In particolare in Mercedes sono tutti pronti a stappare lo champagne per due importanti traguardi che potrebbero arrivare a fine anno. In caso di doppio titolo infatti, la Mercedes diventerebbe l’unica casa capace di vincere 7 titoli costruttori consecutivamente inoltre, in caso di corona iridata ad Hamilton, il britannico diventerebbe il pilota con più Mondiali in F1 al pari di Schumacher e anche quello con più titoli vinti con una singola scuderia.

Intanto, attraverso i propri canali social la Mercedes ha deciso di far ascoltare il rumore del nuovo propulsore che dovrà spingere la W11. Una clip di appena 36 secondi dove si vede il logo della nuova monoposto e si può ascoltare il ruggito della nuova power unit.

Antonio Russo