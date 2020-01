F1 | Il figlio di Niki Lauda, Mathias, ha spiegato dove sono finite le quote azionarie della scuderia di F1 Mercedes che erano di proprietà del padre.

Niki Lauda ci ha lasciato a maggio dello scorso anno e non c’è attimo che non venga ricordato da tutto il paddock della F1. Il pilota austriaco nella sua stellare carriera ha vinto ben 3 titoli iridati e portato a casa: 25 vittorie, 54 podi e 24 pole. Leggendario per lui il 1976 quando il terribile incidente in Germania riuscì a tornare in pista miracolosamente prima della fine della stagione perdendo il titolo per un solo punto a causa di un ritiro nell’ultima gara dovuto alla paura di correre sotto la pioggia.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il figlio Mathias ha così dichiarato: “Quando mi sveglio la mattina faccio ancora fatica a pensare che non c’è più. Mi manca moltissimo. Sono passati già otto mesi ed è cominciato un nuovo capitolo della mia vita. Il motorsport per lui è stato tutto. Ha cominciato giovanissimo e ha vinto 3 Mondiali. Poi è stato l’unico capace di fermarsi dopo un terribile incidente e ritornare alle corse vincendo un altro Mondiale”.

L’amore di Mathias per le gare americane

L’austriaco ha poi proseguito: “Mio padre è stato anche un imprenditore di successo tornando in F1 con un ruolo diverso ha vinto molti titoli con la Mercedes. Le nostre azioni ritorneranno a Stoccarda, alla stessa Mercedes nel 2020. Era già tutto previsto da un contratto scritto un paio di anni fa”.

Infine Mathias ha così concluso: “La 24 Ore di Daytona è una delle mie preferite. In America il clima è più rilassato, specie dentro al paddock dove spesso tra i piloti c’è un rapporto di amicizia. Poi è bello anche il clima che si viene a creare con i tifosi. Questo tipo di rapporto dovrebbe essere preso ad esempio da tutti gli altri campionati”.

Antonio Russo