Un uomo vince una super cifra da favola al gratta e vinci, ma un equivoco porta al verificarsi di una situazione veramente spiacevole.

Un biglietto del gratta e vinci svela una vincita da sogno. Ma per l’uomo che sostiene di avere vinto c’è ben poco da essere allegri. Lui si chiama Joao Luis Da Ponte, è originario del Brasile e vive a New Bedford, negli Stati Uniti. Si tratta di una località nella zona di Boston. L’uomo purtroppo non parla inglese ma solamente portoghese, che è la lingua ufficiale dell’immenso stato sudamericano. E questo pare proprio avere dato origine ad una spiacevole situazione. Infatti, non comprendendo bene la lingua, il buon Joao sostiene di non avere capito che il ticket del gratta e vinci in suo possesso gli aveva fruttato la bellezza di 4 milioni di euro. Lui li aveva scambiati per appena 4mila dollari, male interpretando la scritta $ 4 MIL. In tutto ciò l’uomo aveva chiesto aiuto ad una connazionale, che avrebbe dovuto riscuotere il premio in sua voce.

Gratta e Vinci, l’uomo truffato esige giustizia

La donna lo aveva rassicurato, riuscendo ad ottenere anche una percentuale per sé, per il disturbo. Ma questa ha avvisato un’altra complice, stando alla ricostruzione effettuata dall’uomo che si dice truffato. La seconda donna risulta essere la firmataria del biglietto alla Commissione della Lotteria. Risultato: a Joao sono andati pochi spiccioli, il resto dei soldi invece – 2,6 milioni di dollari netti – sono finiti nelle tasche delle due donne. Adesso lui chiede che venga fatta giustizia, ed il caso è finito in tribunale. Con l’augurio che sia la verità a poter trionfare in questa brutta storia di soldi. Come sempre, quando c’è di mezzo una grossa somma di denaro, viene fuori tutto il peggio delle persone.

