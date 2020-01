Inter e Napoli ufficializzano due colpi: Politano passa agli azzurri ed Eriksen finisce da Conte. Gran finale di calcio mercato

Gran finale di calcio mercato in questa sessione invernale. In giornata due club importanti come Inter e Napoli hanno ufficializzato due colpi. Matteo Politano è un nuovo giocatore del Napoli. Dopo le visite mediche svolte nella giornata di ieri, oggi è arrivata anche l’ufficialità del passaggio del giocatore classe ’93 in azzurro con l’annuncio del presidente Aurelio De Laurentiis su Twitter, dopo la trattativa messa in atto con l’Inter. Politano approda all’ombra del Vesuvio in prestito per 18 mesi per 2,5 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 19 milioni più altri 2 di bonus, legati al raggiungimento dell’obiettivo della Champions e alle presenze. Politano vestirà la maglia numero 21 e percepirà un ingaggio di 2.2 milioni più 300 mila euro di premi facilmente raggiungibili. Christian Eriksen è un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista arriva a titolo definitivo dal Tottenham e ha firmato un contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 30 giugno 2024. Per la formazione di Antonio Conte, dopo quelli di Ashley Young e Victor Moses, l’ennesimo colpo di questa sessione invernale di mercato. Il danese lascia così gli Spurs dopo sei stagioni mezzo, durante le quali ha collezionato complessivamente 305 presenze realizzando 69 reti.

